ПЕКИН, 29 ноя /ПРАЙМ/. России и Китаю нужны новые опоры и инфраструктурные каналы взаимодействия в энергетике, заявил на церемонии открытия российско-китайского энергетического бизнес-форума в Пекине глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Нам нужны дополнительные опоры и новые инфраструктурные каналы взаимодействия в энергетике", — заявил Сечин.

По его словам, "одно из направлений углубления нашего сотрудничества лежит в русле программы "Один пояс, один путь", сформулированной председателем КНР Си Цзинпином".

"Второе направление связано с существенным расширением энергетического моста "Россия-Китай", который сформирован нефтепроводом ВСТО и поставками нефти из Восточной Сибири", — подчеркнул Сечин.