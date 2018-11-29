ПЕКИН, 29 ноя /ПРАЙМ/. Создание на Дальнем Востоке России электроэнергетического комплекса, ориентированного на экспорт в Китай, является достаточно перспективным, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на российском-китайском энергетическом бизнес-форуме.

"Многообещающе выглядит проект создания на Дальнем Востоке России крупного электроэнергетического комплекса на базе возобновляемых источников энергии и угля и ориентированного на экспорт в Китай", — сказал Сечин.

Он также отметил, что возможно расширение сотрудничества по проектам в области нефтехимии и переработки газа.

"Я вижу значительную синергию в их совместной реализации", — сказал он.