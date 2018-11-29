ПЕКИН, 29 ноя /ПРАЙМ/. Усиление протекционизма и угрозы торговых войн — дополнительные стимулы для развития российско-китайского сотрудничества, заявил глава Роснефти Игорь Сечин, выступая на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

"Особенности складывающейся политической конъюнктуры, усиление протекционизма и угрозы торговых войн в мировой экономике – это дополнительные стимулы, чтобы работать теснее и принимать решения быстрее", — сказал он.

Он добавил, что высокая степень связанности энергетической инфраструктуры – это гарантия стратегической стабильности отношений между двумя странами, фактор энергобезопасности каждого из партнёров, залог высокого уровня взаимного доверия.