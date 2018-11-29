ПЕКИН, 29 ноя /ПРАЙМ/. Сейчас хороший момент для "сверки часов" Китая и России по основным стратегическим направлениям развития энергетики двух стран и их синхронизации, заявил на церемонии открытия российско-китайского энергетического бизнес-форума в Пекине глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Мы видим, как быстро трансформируется энергетика Китая в последние годы. Многие задачи, поставленные перед китайским энергетическим комплексом на текущую 13-ю пятилетку, то есть 2016-2020 годы, уже выполнены, например, по сокращению потребления угля, и даже перевыполнены – в части ввода в эксплуатацию солнечных электростанций", — сказал глава "Роснефти".

По его словам, "приближается время принятия нового амбициозного пятилетнего плана, и сегодня подходящий момент для "сверки часов" по основным стратегическим направлениям развития энергетики двух стран, их синхронизации".