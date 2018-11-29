ПЕКИН, 29 ноя /ПРАЙМ/. Потенциал сотрудничества России и Китая в топливно-энергетическом комплексе далеко не исчерпан, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

"Результаты, достигнутые на этом пути, — серьезные, но потенциал российско-китайского взаимодействия в ТЭКе далеко не исчерпан", — сказал он.

Сечин добавил, что для придания нового импульса двустороннему сотрудничеству в энергетике стороны договорились создать постоянно действующую площадку для обмена мнениями и проектами.

"Эта идея была поддержана главами государств, регулярное проведение энергетических бизнес-форумов должно помочь экономическим отношениям наших стран обрести "второе дыхание", — сказал Сечин.