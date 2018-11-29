ПЕКИН, 29 ноя /ПРАЙМ/. Сотрудничество России и Китая крайне важно для обеспечения глобальной энергетической безопасности в условиях подъема торгового протекционизма, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн, выступая на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

"Особенно отмечу, что на фоне подъема политики односторонних действий и торгового протекционизма укрепление российско-китайского энергетического сотрудничества имеет чрезвычайно важное значение для совместного обеспечения энергетической безопасности и формирования мировой экономики открытого типа", — заявил Хань Чжэн.

Он подчеркнул, что в энергетической сфере в настоящее время стоят довольно сложные вопросы и нелегкий путь к осуществлению общедоступности устойчивой энергии.

"Россия и Китай как влиятельные державы мира несут на себе важную миссию по совместному обеспечению глобальной безопасности и содействию устойчивого развития энергоресурсов в мире через сотрудничество", — сказал вице-премьер КНР.

Он назвал энергетическое сотрудничество важной составляющей российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.