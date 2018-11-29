МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в январе-сентябре 2018 года выросла на 2,5% в годовом выражении и составила 170,996 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период выросла на 9% — до 716 миллиардов рублей. Прибыль до налогообложения составила 208,5 миллиарда рублей, снизившись на 1,3%.

"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. Компании принадлежит около 68 тысяч километров магистральных трубопроводов. 100% голосующих акций "Транснефти" находятся в федеральной собственности.