МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Чистый долг "Лукойла" за третий квартал 2018 года снизился на 4,7% по отношению ко второму кварталу, до 194 миллиардов рублей, сообщается в презентации нефтяной компании.

Чистый долг компании за январь-сентябрь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился в 1,8 раза.

Согласно презентации, "Лукойл" планирует погасить долг в четвертом квартале 2018 года в размере 31 миллиард рублей.

Чистый долг "Лукойла" в 2017 году составил 285,97 миллиарда рублей. В середине января 2018 года глава "Лукойла" Вагит Алекперов сообщал, что компания планирует в текущем году выплатить около 2,5 миллиарда долларов долга и не планирует заимствований.