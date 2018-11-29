МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Добыча нефти "Лукойла" в 2019 году может вырасти примерно на 1% с учетом декабрьского решения ОПЕК+, заявил директор компании по рынкам капиталов и M&A Павел Жданов в ходе телефонной конференции.

"Это имеет определенное влияние на наш план роста производства на следующий год, однако, так как мы начали рост инвестиций в реализацию новых проектов, мы продолжим рост нашей добычи примерно на 1% с учетом декабрьского решения ОПЕК+", — сказал он.

"Мы сейчас ожидаем, что наша добыча углеводородов вырастет на 3,5% в этом году, что в три раза быстрее, чем наши изначальные планы", — добавил Жданов, отметив, что большой вклад в рост добычи внесли проекты Гиссар и Кандым в Узбекистане.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.

Между тем в последнее время на рынке усилились опасения переизбытка сырья в 2019 году, и на этом фоне произошло резкое падение нефтяных цен — в частности, 29 ноября они обновили минимумы с октября 2017 года.

На следующей неделе в Вене состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, собрание министров стран-членов ОПЕК, а также встреча министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.