МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Австрало-британская горнодобывающая компания Rio Tinto планирует вложить 2,6 миллиарда долларов в строительство железорудной шахты Koodaideri в Западной Австралии, говорится в сообщении компании.

Ожидается, что строительство шахты начнется в следующем году, а первая партия железной руды будет получена в 2021 году. "После завершения строительства шахта будет добывать 43 миллиона тонн (железной руды — ред.) в год, что позволит увеличить производство смеси Pilbara Blend — основного железорудного продукта Rio Tinto", — отмечается в релизе.

"Koodaideri — это важное достижение для Rio Tinto. Это будет самая совершенная в технологическом отношении шахта, которую мы когда-либо строили; она установит новый ориентир для отрасли с точки зрения автоматизации и использования данных для повышения безопасности и производительности", — приводятся в сообщении слова главы Rio Tinto Жан-Себастьена Жака (Jean-Sebastien Jacques).

Koodaideri расположена в 35 километрах к северо-западу от рудника Yandicoogina, также принадлежащего Rio Tinto, и примерно в 110 километрах от города Ньюман в регионе Пилбара Западной Австралии.

Rio Tinto — одна из ведущих по размеру рыночной капитализации горно-металлургических компаний мира. Компания работает примерно в 40 странах. Концерн добывает железную руду, медь, уголь, уран, алюминий, алмазы и золото, а также производит диоксид титана.