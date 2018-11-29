МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" с 1 января по 28 ноября увеличил поставки газа в ЕС на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает компания.

"Газпром" является крупнейшим поставщиком природного газа в страны Евросоюза. После рекордного 2017 года "Газпром" продолжает наращивать объем поставок. По предварительным данным, с 1 января по 28 ноября 2018 года поставки в страны Европейского союза возросли на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в сообщении.