МОСКВА, 29 ноя /ПРАЙМ/. Московская биржа увеличила коэффициент free float акций "Лукойла" до 55% с 46%, значение коэффициента будет использовано в новых базах расчета индексов, вступающих в силу с 21 декабря, говорится в сообщении биржи.

"Московская биржа пересмотрела значение коэффициента free float обыкновенных акций ПАО "Лукойл" и установила его равным 55%. Данное решение принято по итогам заседания Индексного комитета, состоявшегося 29 ноября 2018 года. Значение коэффициента будет использовано в новых базах расчета индексов, вступающих в силу с 21 декабря 2018 года", — указывается в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе биржи, компания "Лукойл" погасила часть своих квазиказначейских акций, поэтому доля free float увеличилась пропорционально уменьшению количества выпущенных акций.