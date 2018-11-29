МОСКВА, 29 ноя /ПРАЙМ/. Петиция против повышения цен на автомобильное топливо во Франции собрала более миллиона голосов на интернет-платформе change.org.

Активистка Присциллия Людоски разместила обращение еще в мае, однако активное голосование за инициативу началось только с конца октября. Рубеж в один миллион проголосовавших был преодолен вечером в четверг, 29 ноября.

Петиция о бензине стала второй по числу поддержавших ее граждан за всю историю французского сегмента площадки change.org. Запущенная в 2016 году петиция "Закон о труде, нет, спасибо" собрала около 1,3 миллиона голосов.

Помимо онлайн-протестов во Франции в середине ноября начались масштабные акции движения так называемых "желтых жилетов", также направленные против повышения цен на бензин. В прошедшую субботу в акциях участвовали более 100 тысяч человек. В Париже демонстрации сопровождались беспорядками на Елисейских полях.

Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.