МЕХИКО, 29 ноя /ПРАЙМ/. Бразильская Odebrecht договорилась о продаже китайскому консорциуму третьей по величине гидроэлектростанции в Перу за 1,2 миллиарда долларов, половина из которых будет направлена на погашение задолженностей продавца, сообщило агентство EFE.

Как сообщил министр юстиции Висенте Себайос, размер сделки по станции Chaglla будет сокращен почти наполовину в связи с необходимостью выплаты консорциумом во главе с государственной China Three Gorges Corporation налоговых и финансовых задолженностей Odebrecht. Таким образом, сумма сделки уменьшена до 618 миллионов долларов денежными средствами, однако минэкономики Перу предложило увеличить ее на 20 миллионов, и это предложение, очевидно, было принято, сказал Себайос.

Половину от почти 640 миллионов долларов получит Odebrecht, а оставшееся – правительство Перу в рамках компенсации ущерба в связи с коррупционным скандалом.

Как сообщалось ранее, представители властей ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht, одного из основных подрядчиков бразильского энергогиганта Petrobras. Согласно информации американского суда, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Перу, Венесуэлы.

В конце марта конгресс Перу удовлетворил прошение экс-президента Перу Педро Кучински Кучински об отставке и привел к присяге президента Мартина Вискарру, ранее занимавшего пост первого вице-президента. Кучински подозревается в причастности к получению платежей от Odebrecht на 4,8 миллиона долларов в пользу связанных с президентом фирм якобы за консультационные услуги.