МЕХИКО, 30 ноя /ПРАЙМ/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в четверг о повышении стоимости одного петро — венесуэльской криптовалюты, привязанной к стоимости нефти — до 9 тысяч суверенных боливаров.

Петро была выпущена в оборот с 20 февраля. Ранее Мадуро определил стоимость одного петро в цену одного барреля венесуэльской нефти, или 60 долларов (3,6 тысячи новых суверенных боливаров) по официальному на тот момент курсу.

"До сих пор цена была 3,6 тысячи боливаров. С 30 ноября мы устанавливаем цену петро в 9 тысяч суверенных боливаров", – заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

По состоянию на четверг, официальный курс доллара в Венесуэле составлял примерно 82 суверенных боливара, а курс "черного" рынка, который и определяет цены в стране, несмотря на попытки властей запретить его применение, достиг почти 400 боливаров.