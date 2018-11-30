ВАРШАВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Принято окончательное решение о финансировании строительства газопровода Baltic Pipe, по которому газ пойдет из Дании в Польшу, сообщает в пятницу польский газотранспортный оператор Gaz-System.

Соглашение о строительстве газопровода Baltic Pipe вступило в силу. "Газовые операторы, польский Gaz-System и датский Energinet, выполнили в пятницу формальности, сообщив друг другу о принятых положительных инвестиционных решениях. Таким образом, вступил в силу подписанный операторами договор о строительстве газопровода. Gaz-System и Energinet являются инвесторами в этом проекте", — говорится в сообщении.

Соглашение о строительстве газопровода регулирует взаимные обязательства инвесторов, в частности, в области получения разрешительных документов, необходимых для реализации проекта и сдачи в эксплуатацию всех его элементов до 1 октября 2022 года.

В июне прошлого года главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe. В соответствии с меморандумом, проект должен быть реализован в 2022 году. Его стоимость должна составить около 1,7 миллиарда евро. Из этой суммы чуть более половины придется на польскую Gaz-System.

Планируемая мощность газопровода – 10 миллиардов кубометров. Gaz-System неоднократно заявляла, что собирается импортировать по этому газопроводу большой объем газа, что связано с окончанием в 2022 году контракта на поставку российского газа в Польшу.