МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) принять меры для приведения к экономически обоснованному уровню тарифов на электроэнергию, газ и тепло в Дагестане, сообщается на сайте Кремля.

"ФАС России принять меры, обеспечивающие приведение в соответствие с экономически обоснованными значениями цен (тарифов) на электрическую энергию, цен на природный газ и тарифов на тепловую энергию (отопление) на территории республики Дагестан. Доклад – до 1 марта 2019 года", — говорится в перечне поручений по развитию топливно-энергетического комплекса Дагестана.

Ответственным назначен глава ФАС Игорь Артемьев.