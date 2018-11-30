РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя — ПРАЙМ. Загруженность газозаправочных станций "Газпрома" составляет на сегодняшний день около 30%, сообщил председатель совета директоров компании "Газпром" Виктор Зубков на совещании в Ростове-на-Дону.

"Загруженность уже построенных наших станций пока невелика — около 30%. Мощности ряда предприятий, которые способны выпускать технику на газе, тоже используются на 40-50%", — сказал Зубков. Он отметил, что для развития этого направления нужен системный подход и консолидированные усилия властей и бизнеса.

По его словам, в последние четыре года "Газпром" развернул работу по созданию газозаправочных станций. "Сети газозаправочных станций "Газпрома" по итогам года превысят 300 объектов с мощностью 2 миллиарда кубометров газа", — сказал он. Зубков уточнил, что на эти цели уже потрачено 17 миллиардов рублей.

При этом, по его мнению, количество таких заправок по-прежнему недостаточно.