БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — ПРАЙМ. Россия намерена и впредь активно участвовать в гармонизации мировых энергорынков и вместе с другими поставщиками и потребителями топлива обеспечивать глобальную энергетическую безопасность, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Особое значение придаем согласованию позиций государств "пятерки" по вопросам, связанным с развитием энергетики и изменением климата. Наша страна как надежный экспортер энергоресурсов во многие государства и регионы мира намерена и впредь активно участвовать в гармонизации мировых энергорынков, сообща с другими поставщиками и потребителями топлива обеспечивать глобальную энергетическую безопасность", — сказал Путин, выступая на встрече БРИКС на полях саммита G20.