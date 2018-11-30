МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Чистый долг "Газпрома" на 30 сентября составил 2,627 триллиона рублей, увеличившись на 10% с конца прошлого года, сообщает компания.

"Чистая сумма долга… увеличилась на 229,095 миллиарда рублей, или на 10%, с 2,398 триллиона рублей по состоянию на 31 декабря 2017 года до 2,627 триллиона рублей по состоянию на 30 сентября 2018 года", — говорится в сообщении.

Этот рост в основном связан с увеличением суммы долгосрочных кредитов и займов в рублевом эквиваленте в связи с увеличением курсов доллара США и евро по отношению к российскому рублю, отмечает компания.