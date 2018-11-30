МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Группа "Газпром" в октябре привлекла кредиты в банке Intesa Sanpaolo на 1,2 миллиарда евро и JP Morgan Europe на 1,1 миллиарда евро на пять лет, говорится в отчетности компании по МСФО за третий квартал 2018 года.

Ставка по кредиту Intesa составляет EURIBOR + 1,75%, по кредиту JP Morgan — EURIBOR + 1,6%.

Кроме того, в октябре "Газпром" открыл кредитную линию в Сбербанке на 10 миллиардов рублей и выбрал по нему 5,3 миллиарда рублей. Также в октябре "Газпром" привлек у Газпромбанка 15 миллиардов рублей до 2021 года.