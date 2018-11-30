МОСКВА, 30 ноя /ПРАЙМ/. Энергетики Дальневосточной генерирующей компании (ДГК, входит в "Русгидро") вывели в аварийный ремонт уже второй энергоблок Нерюнгринской ГРЭС в Якутии, завершить его планируется 3 декабря, говорится в справке ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

"30 ноября в 20.01 мск на Нерюнгринской ГРЭС персоналом отключен энергоблок N2 в аварийный ремонт. Энергоблок N1 в аварийном ремонте", — говорится в справке.

Причиной аварийного отключения энергоблока N2 стал свищ в водяном экономайзере (устройстве для подогрева воды в котельном оборудовании).

Отмечается, что станция снизила мощность со 140 МВт до нуля без потери собственных нужд. По команде диспетчера Амурского диспетчерского управления были введены графики ограничения потребления. Без электроснабжения суммарно оставалось около 17,9 тысячи человек в Якутии и Амурской области при температура воздуха в —38°С. Уже в 20.37 энергоснабжение потребителей восстановили. На энергоблоке N2 при этом ведутся аварийно-восстановительные работы, завершить их планируется в 18.00 мск 3 декабря.