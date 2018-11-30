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МОСКВА, 30 ноя /ПРАЙМ/. Министр энергетики России Александр Новак и глава минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих провели встречу на полях саммита G20, сообщило российское министерство в своем официальном микроблоге в Twitter.

"Александр Новак встретился с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов королевства Саудовская Аравия Халидом аль-Фалихом", — говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Ранее в пятницу Новак сообщил РИА Новости, что во время встречи с аль-Фалихом на полях саммита G20 планируется обсудить вопрос о возможном сокращении добычи нефти ОПЕК+ в 2019 году и совместные проекты между РФ и Саудовской Аравией.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.

Между тем в последнее время на рынке усилились опасения переизбытка сырья в 2019 году, и на этом фоне произошло резкое падение нефтяных цен.

На следующей неделе в Вене состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, собрание министров стран-членов ОПЕК, а также встреча министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.