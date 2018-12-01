ВАРШАВА, 30 ноя /ПРАЙМ/. Польский нефтяной концерн ORLEN подал в Европейскую комиссию рабочую версию заявления о разрешении на поглощение нефтеперерабатывающей группы LOTOS, говорится в сообщении ORLEN.

"ORLEN подал в Европейскую комиссию рабочую версию заявления о разрешении на консолидацию в связи с планируемым поглощением группы LOTOS", — говорится в сообщении.

"Слияние ORLEN и LOTOS имеет очень большое значение как для обеих компаний, так и для польской экономики, поэтому эффективное проведение процесса приобретения группы LOTOS — это для нас приоритет", — заявил председатель правления ORLEN Даниель Обайтек.

"Мы находимся в постоянном контакте с Европейской комиссией, климат разговоров — хороший. Мы интенсивно работаем, чтобы сохранить предполагаемый график транзакций. Как было объявлено ранее, мы перечислили основные документы в этом процессе. Они являются основой для выработки, совместно с Европейской комиссией, финальной версии заявления", — пояснил он.

По словам главы ORLEN, в финальной версии документа "точно будут определены условия, на основе которых мы сможем реализовать эту сделку".

"Мы продолжаем предварительный процесс и начинаем самый важный этап переговоров с комиссией", — сказал он.

Процесс приобретения ORLEN группы LOTOS был инициирован в феврале 2018 года подписанием протокола о намерениях с государством, которое имеет в группе LOTOS 53,19% голосов в общем собрании акционеров.

На первом этапе ORLEN планирует приобрести 32,99% акций.

В соответствии с основными принципами, целью сделки является создание мощного интегрированного концерна, способного лучше конкурировать на международном уровне, устойчивого к колебаниям рынка.