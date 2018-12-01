БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек /ПРАЙМ/. "Росатом" на следующей неделе ждет делегацию Руанды для подписания соглашения в области использования мирного атома, сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Мы ожидаем на следующей неделе большую делегацию из Руанды к нам для подписания рамочного межправсоглашения о сотрудничестве в сфере использования мирного атома. Правительство РФ такое решение приняло. Это будет первый конкретный шаг по запуску большого энергетического проекта", — сказал Лихачев.

Он отметил, что президент Руанды занимается этим вопросом лично.

"Надеюсь, что так же, как активно сейчас идут технологические и управленческие реформы в Руанде, так же активно мы будем двигаться и с точки зрения создания там атомной отрасли", — отметил глава "Росатома".

"Мы со своей стороны готовы создать максимально комфортные условия. Мы хотим быть на этом рынке. Руанда — очень интересная страна, которая развивается с точки зрения экономики и технологий крайне быстро", — сказал Лихачев.