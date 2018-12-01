МЕХИКО, 1 дек /ПРАЙМ/. Суд разрешил TransCanada возобновить некоторые предварительные работы по реализации проекта нефтепровода Keystone XL, сообщило издание Financial Post.

В начале ноября стало известно, что судья Брайан Моррис решил, что при анализе проекта госдепартамент не учел должным образом такие факторы, как негативное воздействие на окружающую среду и риск разлива нефти. Таким образом, суд поддержал экологические организации и представителей коренных народов США, по мнению которых пересмотренный маршрут нефтепровода требует полной единой экологической экспертизы.

Компания обратилась к суду с просьбой прояснить решение и сообщила, что ей разрешили провести ряд предпроектных работ, что, по ее мнению, позволит начать ей строительство в феврале следующего года.

Решение по оставшимся работам будет принято на следующей неделе.

Проект Keystone XL предполагает строительство нефтепровода протяженностью 1,9 тысячи километров и мощностью более 800 тысяч баррелей в день из канадской провинции Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива.

В 2015 году тогдашний президент Барак Обама отказался от строительства нефтепровода, объявив, что оно противоречит национальным интересам США. Затем президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении строительства Keystone XL. Против проекта выступают экологические организации и часть местных жителей.