МОСКВА, 1 дек /ПРАЙМ/. Россия и Аргентина намерены развивать новые совместные проекты по мирному использованию атомной энергии, стратегический документ в этой области планируется подписать в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в Аргентину.

О планах подписания этого документа ранее сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

НАПРАВЛЕНИЯ АТОМНОГО ПАРТНЕРСТВА

На текущей неделе вступило в силу межправительственное соглашение о сотрудничестве России и Аргентины по мирному атому. Соглашение создает правовую основу для реализации сторонами новых совместных проектов в сфере мирного атома.

Согласно тексту соглашения, Россия и Аргентина планируют сотрудничать по таким направлениям, как фундаментальные и прикладные исследования в области мирного атома; проектирование, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации атомных электростанций и исследовательских ядерных реакторов, включая водоопреснительные установки; ядерный топливный цикл для АЭС и исследовательских реакторов.

Ранее сообщалось, что госкорпорация "Росатом" заинтересована в проекте по сооружению в Аргентине АЭС российского дизайна с атомными энергоблоками поколения "3+", соответствующими самым современным требованиями эффективности и безопасности.

Россия и Аргентина 23 апреля 2015 года подписали меморандум о взаимопонимании, определяющий основы сотрудничества сторон в области сооружения на территории Аргентины энергоблока №6 АЭС "Атуча" с водо-водяным энергетическим реактором российского дизайна установленной электрической мощностью до 1200 МВт. Также стороны подписали предварительное соглашение о развитии проекта по сооружению АЭС в Аргентине.

Топливная компания Росатома ТВЭЛ тогда же подписала два меморандума о взаимопонимании с Национальной комиссией по атомной энергии Аргентины и государственной корпорацией аргентинской провинции Рио Негро INVAP.

Также в числе направлений сотрудничества, обозначенных в межправсоглашении, — обращение с радиоактивными отходами, за исключением их ввоза на территорию России и Аргентины; обеспечение ядерной и радиационной безопасности; производство радиоактивных изотопов и их применение в промышленности, медицине и сельском хозяйстве; обучение и подготовка специалистов в области ядерной физики и атомной энергии.

УРАН И МЕДИЦИНА

Первым этапом ядерного топливного цикла является добыча урана. В январе в рамках официального визита в Россию аргентинского президента Маурисио Макри стороны подписали меморандум о взаимопонимании по разведке и добыче урана в Аргентине.

Меморандум предусматривает сотрудничество между Россией и Аргентиной по добыче этого металла экологически щадящим методом скважинного подземного выщелачивания (СПВ). Ожидается, что инвестиции в работы по этому направлению могут составить 250 миллионов долларов, будут созданы около 500 новых рабочих мест.

В отличие от традиционного способа добычи, который заключается в извлечении руды из недр, ее дроблении и обработке, при скважинном подземном выщелачивании ураносодержащая руда остается на месте залегания, а через нее прокачивается реагент для выщелачивания урана из руды с последующей откачкой содержащего уран раствора на поверхность для дальнейшей переработки. При этом почвенный покров почти не нарушается, не образуются остатки пустой породы, а также так называемые хвостохранилища с отходами переработки руд. Такой способ значительно экономичнее и экологически предпочтительнее горного способа добычи урана. В развитие этой темы в июне в Москве стороны обсудили возможность создания в Аргентине технологического центра по добыче урана методом СПВ.

В нынешнем году расширилось сотрудничество Москвы и Буэнос-Айреса в области ядерной медицины. Росатом подписал с аргентинской Laboratorios Bacon двухлетний контракт на еженедельные поставки в Аргентину медицинского радиоизотопа молибдена-99 российского производства.

Радиоактивные изотопы используются для уточнения диагноза и лечения при целом ряде заболеваний — в онкологии, кардиологии и неврологии. Молибден-99 (Мо-99) является основным радиоизотопом, используемым в этих целях. Он распадается до короткоживущего изотопа технеций-99m, с помощью которого, в свою очередь, в мире проводится порядка 70% диагностических процедур в области онкологии, до 50% — в кардиологии. Мо-99, в силу сложности его производства и сравнительно высокой цены, сегодня широко доступен только в ограниченном числе стран.

Сотрудничество между Росатомом и Laboratorios Bacon началось в 2013 году, но ограничивалось поставками на период технического обслуживания аргентинского ядерного реактора, в котором нарабатывается молибден-99, с целью обеспечения национальных потребностей Аргентины в этом изотопе. В 2017 году российская сторона выполнила ряд "страхующих" поставок, которые позволили избежать срывов в снабжении медицинских учреждений Аргентины жизненно важной изотопной продукцией.

АТОМ В АРГЕНТИНЕ: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

История атомной энергетики в Аргентине (а с ней – и летопись мирного атома в Южной Америке) начиналась еще в середине XX века. В 1950 году в стране была создана Национальная комиссия атомной энергетики. В середине 60-х годов аргентинские специалисты провели технико-экономические исследования возможности строительства в регионе Буэнос-Айреса атомного блока мощностью 300?500 МВт (для страны-новичка в атомной сфере в те годы это была серьезная заявка).

В 1968 году в 115 километрах от Буэнос-Айреса с помощью ФРГ началось строительство первого блока АЭС "Атуча" мощностью 340 МВт. В 1974 году ее ввели в эксплуатацию.

Уникальность этой АЭС заключалась не только в том, что она стала первой в Южной Америке. На ней был установлен ядерный реактор на тяжелой воде, что позволило применять в нем слабообогащенное урановое топливо, содержащим уран-235 в количестве совсем немногим большим, чем в природном уране. Благодаря этому существенно сокращались эксплуатационные расходы и, конечно, не было потребности в больших мощностях для обогащения урана.

Дело в том, что геологические исследования, проводившиеся в Аргентине с середины 1950-х годов, показали, что запасы урана в стране очень невелики — примерно 15 тысяч тонн, они даже были занесены в местную Красную книгу. Правда, сделанные позже оценки в нескольких местах страны позволили утверждать, что запасы урана в Аргентине достигают 55 тысяч тонн.

Тем не менее, энергетическая политика Аргентины долгое время базировалась на необходимости применении тяжеловодных ядерных реакторов АЭС, которые работают на природном уране.

В 1981 году, спустя семь лет после начала работы блока №1 АЭС "Атуча", специалисты из ФРГ принялись за строительство второго блока этой станции. Но на него не хватило денег, и в 1984 году стройку заморозили. Однако в начале 1990-х годов потребности Аргентины в электроэнергии резко выросли, и второй, еще более мощный блок "Атучи", был совершенно необходим.

В 1992 году к строительству блока "Атуча-2" мощностью 692 МВт приступили во второй раз. Он был построен на 80%, но через два года стройку вновь заморозили. В третий раз строители подступили к проекту в 2006 году, и проект наконец удалось довести до конца. Энергоблок №2 АЭС "Атуча" был сооружен к 2011 году, а введен в эксплуатацию в 2014 году.

АЭС "Атуча" – не единственная атомная станция в Аргентине. Вторая АЭС "Эмбальсе" с единственным энергоблоком построена в 110 километрах от города Кордова. Она работает с 1984 года. На АЭС "Эмбальсе" действует реакторная установка типа CANDU мощностью 600 МВт с реактором на тяжелой воде

В связи с растущими потребностями в электроэнергии Аргентина ищет пути решения этой проблемы. В 2006 году кабинет министров Аргентины объявил, что планирует увеличить выработку атомной электроэнергии до 15?18% всей производимой электроэнергии. В дальнейшем было заявлено, что в стране будут построены новые энергоблоки АЭС "Атуча", на сооружение одного из которых (блока №6) претендует Россия.

Но в Аргентине будет развиваться и малая атомная энергетика. Недалеко от Буэнос-Айреса и от АЭС "Атуча" с 2014 года строится энергоблок CAREM25 мощностью 25 МВт. Это новый экспериментальный реактор типа PWR на легкой воде. Необходимость его заключается в том, чтобы поставлять относительно недорогую электроэнергию в малонаселенные районы Аргентины.

Не исключено, что Аргентина со временем с помощью России обзаведется новыми АЭС малой мощности, в том числе плавучей атомной станцией — такой вопрос обсуждается, ранее сообщил журналистам посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.