МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что проект "Северный поток — 2" — коммерческий, и ни одна страна не выиграет в том случае, если немецкие или другие европейские компании откажутся от участия в нем.

"Это коммерческий проект. Никому не будет лучше, если немецкие и европейские компании откажутся (от проекта — ред.)", — заявил Маас в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung.

Глава МИДа Германии при этом подчеркнул, что сохранение транзита российского газа через Украину также необходимо. "Мы дали ясно понять: "Северный поток — 2" может быть реализован только в том случае, если транзит газа через Украину будет обеспечен и после 2019 года. Согласия на это мы добились от России", — продолжил он. "В европейских интересах, чтобы Украина и дальше играла роль транзитной страны для (поставок — ред.) российского газа", — заявил также министр.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим " Северным потоком". Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы.

Но немецкий канцлер Ангела Меркель ранее неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.