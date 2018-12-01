МОСКВА, 1 дек /ПРАЙМ/. Президент Украины Петр Порошенко предложил странам Запада заблокировать проект "Северный поток-2", усилить присутствие НАТО в Черном море и ввести новые санкции против РФ после инцидента в Керченском проливе.

По его словам, со стороны Запада должны быть предприняты конкретные шаги. "Заблокировать проект "Северный поток-2", усилить присутствие НАТО в Черном море, ввести новые санкции против ответственных за кризис в Азовском море, запретить российским кораблям заходить в европейские порты, поддержать Украину в политической, экономической и военной сферах", — сказал президент в интервью итальянской газете Corriere della Sera, часть которого размещена на сайте главы государства.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

Германия, обладающая крупнейшей в ЕС экономикой, поддерживает "Северный поток-2". Глава МИД ФРГ Хайко Маас после инцидента в Керченском проливе заявил, что "Северный поток-2" — коммерческий проект и ни одна страна не выиграет, если немецкие или другие европейские компании откажутся от участия в нем.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября- нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов.