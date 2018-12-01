БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек /ПРАЙМ/. Президент Аргентины Маурисио Макри обсудил вопросы инвестиций с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, а также торговлю и энергетику с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщил глава аргентинского МИД Хорхе Фори.

"Президент Макри сегодня встретился с президентом Турции Эрдоганом. В основном с нашей стороны фокус переговоров был на вопросах торговли, упрочения отношений, у которых гораздо больший потенциал… Мы договорились, что в среднесрочной перспективе должны готовить встречу на высоком политическом уровне, которая позволила бы принять решения по вопросам торговли и по поиску инвестиций", — сказал Фори.

Кроме того, по словам министра, у Макри на полях саммита G20 прошли встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. "Интерес Аргентины весьма ориентирован на вопросы торговли и на увеличение товарооборота, который должен быть значительно больше, учитывая возможности Аргентины по экспорту продуктов", — сказал Фори.

"Кроме того, несомненно, Саудовская Аравия является одним из ключевых игроков в вопросах энергетики, ее компании — определяющие на рынке", — сказал Фори. По его словам, компании, которые работают на саудовском рынке, важны с точки зрения их присутствия в энергетических проектах Аргентины.