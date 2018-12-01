БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили "на полях" саммита G20 нефтяную сферу, однако конкретных решений, в том числе по сокращению добычи в 2019 году, не было, заявил РИА Новости помощник президента Юрий Ушаков.

"Мы нефтяную тему обсуждали", — сказал Ушаков, отвечая на вопрос, обсуждался ли вопрос о сокращении добычи нефти на следующий год.

"Договорились продолжить контакты по линии Минэнерго", — добавил он, отвечая на уточняющий вопрос, было ли принято решение.