БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек /ПРАЙМ/а. Россия и Саудовская Аравия договорились мониторить ситуацию на рынке нефти и оперативно реагировать, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20.

"Теперь по поводу цен на нефть и наших договорённостей, да, у нас есть договорённость продлить наше соглашение. И вопрос, окончательной точки нет по поводу объемов. Но мы вместе с Саудовской Аравией будем это делать. И какая бы цифра окончательная не появилась при этом совместном решении, мы договорились о том, что будем мониторить ситуацию на рынке и оперативно на неё реагировать", — заявил Путин.