МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Среднесуточная добыча нефти в России в ноябре 2018 года выросла в годовом выражении на 3,9%, но в месячном, напротив, немного снизилась — на 0,4%, до 11,369 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Снижение показателя произошло в преддверии встречи ОПЕК+ в начале декабря, на которой, как ожидается, страны решат, нужно ли им вновь прибегнуть к сокращению добычи нефти, но уже в 2019 году. При этом в рамках действующего соглашения ОПЕК+ Россия добывала на 422 тысячи баррелей в сутки выше своего целевого уровня, следует из данных агентства.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Добыча нефти в РФ в октябре 2016 года составляла 11,247 миллиона баррелей в сутки. От этого уровня Россия сокращала добычу на 300 тысяч баррелей в сутки, до 10,947 миллиона баррелей в сутки.

Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Однако в последнее время на рынке усилились опасения "переизбытка" сырья в 2019 году, и на этом фоне произошло резкое падение нефтяных цен.

В субботу президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и Саудовской Аравии есть договорённость продлить соглашение ОПЕК+, но пока нет понимания относительно объемов. А министр энергетики России Александр Новак сообщил, что подходы к будущему соглашения ОПЕК+ предстоит согласовать в ближайшие дни, до конференции в Вене.

Агентство также сообщило, что среднесуточный экспорт нефти из России в ноябре упал на 4,8% в месячном выражении, составив 5,592 миллиона баррелей в сутки. Добыча природного газа в РФ выросла в ноябре на 2,7% в годовом выражении — до 62,671 миллиарда кубометров.