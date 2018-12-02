МОСКВА, 2 дек /ПРАЙМ/. Типовые требования к оборудованию, поставляемому для российских проектов АЭС в РФ и за рубежом, будут обсуждаться на предстоящем 3-4 декабря в Москве юбилейном десятом международном форуме поставщиков атомной отрасли "Атомекс", проводимом госкорпорацией "Росатом".

Как следует из программы форума, на круглом столе "Типизация продукта АЭС" будут сделаны доклады о типизации проектов, технологических решений и характеристик оборудования при сооружении АЭС в РФ и за рубежом. Специалисты инжинирингового дивизиона Росатома поделятся опытом разработки типовых технических требований на оборудование АЭС и опытом контрактации оборудования для серии сооружаемых энергоблоков.

В свою очередь, представители предприятий-поставщиков расскажут о выгодах и проблемных вопросах при изготовлении серий оборудования и реализации долгосрочных контрактов. К участию в круглом столе, кроме представителей Росатома, приглашены также специалисты госкорпорации "Роскосмос", российских предприятий, южнокорейской компании KHNP (Корея) и других.

В связи с расширением портфеля заказов Росатома возникает необходимость привлечения новых поставщиков в эти проекты и, как следствие, повышения информированности потенциальных поставщиков в вопросах закупок.

В 2017 году форум "Атомекс" собрал почти 3 тысячи делегатов и гостей из 12 стран, свыше 1100 компаний-поставщиков.

Агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня") выступает стратегическим информационным партнером "Атомекса-2018".