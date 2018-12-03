МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Royal Dutch Shell PLC намерена устанавливать краткосрочные цели, чтобы снизить чистый объем выбросов углеродосодержащих веществ. Достижение этих экологических целей будет влиять на вознаграждение руководителей, сообщает Dow Jones.

Нефтяная компания намерена ежегодно устанавливать цель на следующие 3-5 лет. Программа начнется в 2020 году и продлится до 2050 года.

От этих целевых показателей и других мер будет зависеть вознаграждение топ-менеджеров. Пересмотренную политику вознаграждений Shell представит акционерам на ежегодном общем собрании в 2020 году.

Компания будет публиковать статистику о снижении чистого объема углеродосодержащих выбросов в отчете об устойчивом развитии. Кроме того, эти показатели при необходимости будут включены в годовой отчет в соответствии с рекомендациями комитета по раскрытию финансовых показателей, связанных с климатическими факторами.

Компания наймет независимого аудитора для проверки своей отчетности по чистому объему выбросов.