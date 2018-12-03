МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Розничные цены на дизельное топливо с 26 по 30 ноября в среднем по России выросли на 14 копеек, по регионам есть как сильный прирост цен, так и существенное снижение, цены на бензин в рознице при этом или сохранились, или немного подросли, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Кортес".

В еженедельных данных об индикаторах российского рынка нефтепродуктов "Кортес" за 26-30 ноября пятую неделю подряд отсутствуют данные по ценам на топливо в нескольких сегментах рынка по нескольким регионам. Розничная цена на бензин "Нормаль-80" с 26 по 30 ноября не изменилась и осталась на уровне 39,3 рубля за литр (информация дается без данных по Центральному и Северо-Кавказскому округам). "Регуляр-92" в среднем подорожал на 1 копейку — до 41,75 рубля за литр, "Премиум-95" — на 2 копейки, до 44,85 рубля за литр.

Цена на зимнее дизтопливо за неделю в среднем выросла на 14 копеек, до 46,74 рубля за литр. Самый большой рост цен на дизтопливо произошел в Южном (на 32 копейки), Уральском и Центральном (по 23 копейки в каждом) федеральных округах. На Дальнем Востоке цены существенно снизились — на 29 копеек.

В оптовом сегменте цены на "Нормаль-80" снова приведены только по Дальнему Востоку. По маркам "Регулятор-92" и "Премиум-95", как и неделей ранее, нет данных по Северному Кавказу. С учетом этого, средняя по РФ цена на "Регулятор-92" составила 47,732 тысячи рублей за тонну (снижение на 4,4%), на "Премиум-95" — 49,878 тысячи рублей за тонну (снижение на 5%). По оптовым ценам на зимнее дизтопливо не приводятся данные по Северо-Кавказскому и Южному округам. С учетом этого, средняя цена по РФ составила 58,302 тысячи рублей за тонну (рост на 1,6%).

В мелкооптовом сегменте, где зачастую бензин покупают независимые АЗС, цены снижались. "Регуляр-92" за неделю подешевел на 0,3%, до 53,141 тысячи рублей за тонну, "Премиум-95" – также на 0,3%, до 56,078 тысячи рублей за тонну, зимнее дизтопливо — на 0,04%, до 54,321 тысячи рублей за тонну (информация дается без данных по Северному Кавказу). По бензину "Нормаль-80" данные приводятся только по трем федеральным округам из восьми.

Цена на авиакеросин в аэропортах выросла на 1,3% и составила 62,146 тысячи рублей за тонну. В опте авиакеросин подешевел на 1,9%, до 51,181 тысячи рублей за тонну (информация дается без данных по Северному Кавказу).