МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Иран не планирует выходить из Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК), но и не намерен участвовать в сокращении добычи, заявил представитель страны в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили в интервью агентству Блумберг.

Ранее в понедельник Катар объявил о выходе из ОПЕК с 1 января 2019 года, объяснив это решение желанием сосредоточиться на добыче газа и увеличении производства сжиженного природного газа.

Делегат от Ирана также высказался в пользу сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, однако уточнил, что его страна добычу снижать не планирует. "Конечно, Иран не будет сокращать. Разумеется, никто не просит Иран, потому что наша позиция очень ясна: до тех пор, пока США будут подвергать нас санкциям, мы не собираемся сокращать добычу нефти", — заявил Каземпур.