ДОХА, 3 дек — ПРАЙМ. Госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш не видит оправдания решению Катара выйти из ОПЕК в это время.

Ранее в понедельник Катар объявил о выходе из ОПЕК с 1 января 2019 года, объяснив это решение желанием сосредоточиться на добыче газа и увеличении производства сжиженного природного газа.

"Политическое решение Катара выйти из ОПЕК отражает снижение его роли и влияния в свете политической изоляции Дохи. Экономическая подоплека решения имеет меньшее значение, и нет оправдания этому решению о выходе в это время", — написал Гаргаш в своем микроблоге в социальной сети Twitter.