ВАШИНГТОН, 4 дек /ПРАЙМ/. Иранские и российские поставки нефти в Сирию сократились после введения новых американских санкций, заявил журналистам спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Да", — ответил он на вопрос, сократился ли объем иранских и российских морских поставок нефти в Сирию в результате принятых санкций. Привести детали Джеффри отказался.

В конце ноября США объявили о введении очередных санкций против Сирии, Ирана и России. Поводом для этого стали якобы имеющие место тайные поставки иранской нефти Дамаску при "содействии" российской стороны.