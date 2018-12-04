МЕХИКО, 4 дек /ПРАЙМ/. Новым генеральным директором мексиканской государственной нефтяной компании Pemex в понедельник стал Октавио Ромеро Оропеса, сообщила сама компания.

На этом посту он сменил Карлоса Тревиньо, который руководил Pemex при бывшем президенте Энрике Пенье Ньето.

"Сегодня (в понедельник) произошла передача дел в Pemex при выполнении всех необходимых требований, которые предъявляют закон и устав Pemex", — говорится в сообщении.

Оропесу называют доверенным лицом нового президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Инженер-агроном по образованию, в 2010 году именно он вместе с Лопесом Обрадором основал партию "Морена", которая в альянсе с двумя другими политическими силами выиграла выборы в июле 2018 года. Лопес Обрадор вступил в должность президента Мексики 1 декабря.