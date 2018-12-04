МАХАЧКАЛА, 4 дек — ПРАЙМ. АО "Газпром газораспределение Махачкала" выявило ущерб на 1,5 миллиарда рублей в Дагестане с начала года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Группа "Газпром межрегионгаз" в республике Дагестан многие годы ведет активную работу по выявлению и пресечению незаконного потребления газа, которое осуществляется путем несанкционированного подключения ("врезок") к системам газоснабжения. В частности АО "Газпром газораспределение Махачкала" совместно с представителями правоохранительных органов регулярно проводит рейдовые мероприятия", — говорится в релизе АО "Газпром газораспределение Махачкала.

По данным компании, за 10 месяцев 2018 года в правоохранительные органы подано 4,3 тысячи заявлений, в том числе 529 – в отношении юридических лиц, 3,7 тысячи – физических.

"Общая сумма заявленного ущерба за данный период – 1,489 миллиарда рублей. Однако по данным материалам было возбуждено лишь 150 уголовных и 441 административных дел. По более чем трем тысячам заявлений уведомления о результатах рассмотрения от правоохранительных органов не поступали", — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Генпрокуратурой РФ принять меры для прекращения хищения газа и нефти в Дагестане. Соответствующий доклад необходимо подготовить до 1 марта 2019 года.

Прокуроры после поручения президента начали проверять рынок газа и нефти, особое внимание уделят незаконным врезкам, безучетному потреблению энергоресурсов, бесхозным объектам инфраструктуры ТЭК.