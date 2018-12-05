МОСКВА, 5 дек /ПРАЙМ/. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что "лучшей санкцией против РФ" стала бы остановка проекта газопровода "Северный поток-2", сообщает интернет издание "Европейская правда".

"Мы говорили о том, что нужно остановить "Северный поток-2" и о том, что это была бы лучшая санкция против РФ, также как и возможность запрета для некоторых российских судов пользоваться портами цивилизованных стран. Но это вопрос дальнейших дискуссий", — цитирует издание заявление Климкина после встречи с главами МИД стран НАТО в Брюсселе.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

Германия, обладающая крупнейшей в ЕС экономикой, поддерживает "Северный поток-2". Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил 1 декабря, что "Северный поток-2" — коммерческий проект, и ни одна страна не выиграет, если немецкие или другие европейские компании откажутся от участия в нем.