МЕХИКО, 5 дек /ПРАЙМ/. Аргентинская YPF и малайзийская Petronas в ближайшие четыре года инвестируют 2,3 миллиарда долларов в блок Amarga Chica сланцевой формации Vaca Muerta, сообщила YPF.

Речь идет о второй по величине сумме прямых вложений YPF в развитие нетрадиционных углеводородов в Аргентине, уточнила компания. YPF намерена к 2022 году добывать 60 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки, а максимальная добыча на проекте, как ожидается, составит 75 тысяч баррелей в день.

В настоящее время на блоке Amarga Chica добывается 9,8 тысячи баррелей нефтяного эквивалента в день, объем инвестиций составляет 550 миллионов долларов.

Как сообщалось, Аргентина подписала уже 11 контрактов на экспорт углеводородов с формации. Vaca Muerta, расположенная в провинции Неукен, была открыта в 2011 году, обладает одними из крупнейших в мире запасов сланцевых углеводородов. По данным минэнерго США, ее запасы составляют 308 триллионов кубических футов газа и 16,2 миллиарда баррелей нефти.