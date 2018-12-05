ВЕНА, 5 дек — ПРАЙМ. Члены Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) недовольны тесным сотрудничеством Саудовской Аравии и России. Ожидается, что на этой неделе картель договорится о снижении совокупной добычи, чтобы поддержать падающие нефтяные цены, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

В ОПЕК все больше опасаются, что Саудовская Аравия дает не входящей в картель России слишком много рычагов влияния на цены, отметили чиновники картеля. По их словам, планы ОПЕК по поддержанию нефтяных цен могут оказаться под угрозой, если Россия решит не участвовать в сделке.

Между тем многие члены ОПЕК, включая Венесуэлу, Алжир, Кувейт и Нигерию, говорят, что чувствуют себя отодвинутыми на второй план на фоне укрепления связей между двумя крупнейшими в мире экспортерами нефти.

"Им следует прекратить это", — заявил один из представителей ОПЕК, ссылаясь на закрытие переговоры между Россией и Саудовской Аравией. "Это несправедливо. На кону судьбы целых стран", — добавил он.

Более тесные отношения между Эр-Риядом и Москвой стали одной из причин неожиданного выхода Катара из ОПЕК после 57 лет его нахождения в составе картеля, отметил один из катарских чиновников.

Сотрудничество между производителями нефти вне картеля во главе с Россией и неформальным лидером ОПЕК Саудовской Аравией помогло оказать поддержку нефтяным ценам посредством сокращения совокупной добычи в 2017 году.

И хотя российский президент Владимир Путин в субботу заявил, что договорился с саудовским кронпринцем Мухаммедом бен Салманом о продлении усилий по восстановлению баланса на рынке нефти, он не предоставил каких-либо деталей относительно объемов сокращения, и пока что ни одна российская компания пока не просигнализировала о готовности уменьшать добычу.

Владимир Путин и Мухаммед бен Салман встречались в кулуарах саммита Большой двадцатки, который проходил в минувшие выходные в Аргентине. Министры энергетики обеих стран, Халед Аль-Фалех и Александр Новак, также присутствовали на встрече.

Непублично члены ОПЕК выражают "растущее недовольство союзом Аль-Фалеха и Новака", отметил один из чиновников картеля. Россия еще не договорилась со своими нефтяными компаниями об участии в соглашении о сокращении добычи, (а это будет сложно), поскольку в последние годы они активно инвестировали в наращивании производства нефти, добавил он.

"Если российские компании откажутся сотрудничать с министром энергетики Александром Новаком", это осложнит поиск саудитами способов сократить предложение, отметил источник в ОПЕК.

На прошлой неделе Аль-Фалех отметил, что королевство, которое увеличило добычу до рекордных отметок 11,1 млн баррелей в день, не станет снижать предложение в одностороннем порядке.

Ожидается, что ОПЕК в четверг обсудит возможность сокращения добычи после того, как избыточное предложение на рынке привело к 30-процентному падению цен на нефть с начала октября. Но наиболее важное совещание состоится в пятницу, когда ОПЕК встретится с Россией, так как именно участие РФ в сделке покажет степень ее успешности, рассуждает Хелима Крофт, главный товарно-сырьевой стратег-аналитик RBC.

Однако некоторые производители по-прежнему настроены скептически относительно сделки. "Не думаю, что какое-либо соглашение может быть достигнуто", – отметил представитель Ирана в ОПЕК Хоссейн Каземпур, согласно Министерству нефти Ирана. В прошлом Иран часто критиковал картель, однако в последний момент нередко соглашался участвовать в сделках ОПЕК.

На прошлой неделе делегаты ОПЕК рекомендовали картелю снизить добычу на 1,3 млн баррелей в день, так как цены за два месяца снизились на треть. Но во вторник Аль-Фалех его коллега из ОАЭ – Сухейль Аль-Мазруи отказались прокомментировать вопрос о том, каким может быть сокращение, несмотря на то что их советники поддерживают предложение картеля о конкретных объемах снижения добычи.

Консультации России и Саудовской Аравии больше связаны с политикой, чем с интересами членов ОПЕК, полагает еще один делегат картеля. В последнее время королевство, похоже, еще больше сближается с Москвой, пытаясь находить новые альянсы после инцидента с убийством журналиста-диссидента Джамала Хашогги саудовскими спецслужбами, добавил делегат.

Подобные закулисные договоренности содействуют попыткам президента США Дональда Трампа расколоть ОПЕК, отмечают источники в картеле.

"Все направлено на то, чтобы задобрить Трампа. Раньше мы исходили из фундаментальных факторов рынка, а теперь мы в большей или меньшей степени выполняем то, чего хочет Трамп", – сообщил делегат одной из стран ОПЕК региона Персидского залива. "И пришли мы к этому из-за саудитов. Это очень некомфортная ситуация для всех нас", – резюмировал делегат.