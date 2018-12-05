МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Прокуратура Бразилии заявила в среду, что нефтетрейдеры Vitol, Trafigura и Glencore дали взятку в размере 15,3 миллиона долларов сотрудникам бразильской государственной нефтяной компании Petrobras, передает агентство Рейтер.

По данным следователей, сотрудники Petrobras за взятку предлагали компаниям более низкие цены на нефть и нефтепродукты. Как заявили в прокуратуре, есть доказательства того, что по меньшей мере двое из этих сотрудников по-прежнему работают в бразильской госкомпании.

Расследование проходило в рамках крупной антикоррупционной операции, связанной с расследованием отмывания денег, коррупции и взяток в Petrobras. По данным прокуратуры, средства от Glencore, Trafigura и Vitol составили более половины от общего объема полученных сотрудниками бразильской компании взяток в период между 2009 и 2014 годом, который составляет 30 миллионов долларов. Названия других компаний, обвиняемых в подкупе Petrobras, не разглашаются.

Бразильская компания Petrobras оказалась в центре коррупционного скандала в 2014 году, когда стало известно, что несколько функционеров подписывали договоры и получали за это комиссионные в размере 3% от суммы контракта. Эти средства в дальнейшем использовались для подкупа политиков и должностных лиц. По данным властей Бразилии, завышение цен и взятки принесли авторам идеи около 3,8 миллиарда долларов.