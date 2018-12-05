МЕХИКО, 5 дек /ПРАЙМ/. Венесуэла планирует в декабре импортировать более 300 тысяч баррелей нефтепродуктов в день на фоне дефицита топлива и приоритета экспорта, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на внутренние документы PDVSA.

С января по ноябрь PDVSA покупала 19 тысяч баррелей в сутки нефти, в основном для завода на Кюрасао, и 234 тысячи баррелей в сутки нефтепродуктов, в том числе бензин и дизтопливо.

Общий импорт 253 тысяч баррелей в день является историческим рекордом для Венесуэлы, и это на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом по данным источников агентства, нефтепродукты не покупались за наличные, а практически всегда обменивались на нефть и другое топливо.

С января по август сумма сделок составила 3,15 миллиарда долларов. Среди поставщиков – индийская Reliance Industries, подразделение PDVSA в США Citgo Petroleum, российские "Роснефть" и Лукойл, китайская China National Petroleum Corp.

Добыча нефти в Венесуэле достигла многолетних минимумов на фоне гиперинфляции и экономического и политического кризиса и продолжает падать. Ряд нефтеперерабатывающих заводы частично или полностью закрыт.