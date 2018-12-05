МОСКВА, 5 дек /ПРАЙМ/. Четвертое за год месторождение природного газа обнаружено в Харьковской области, сообщила в среду пресс-служба предприятия "Укргаздобыча".

"Открытие четвертого по счету в этом году месторождения произошло в ноябре 2018 после завершения бурения и испытания поисковой скважины, которая была заложена по результатам анализа геологического строения площади", — говорится в сообщении.

По оценке украинского научно-исследовательского института природных газов, запасы открытого месторождения составляют не менее 400 миллионов кубометров, а перспективные ресурсы месторождения в целом могут составить около 3,7 миллиарда кубометров голубого топлива. На сегодняшний день проводятся работы по обустройству скважины и введение ее в пробную эксплуатацию, а также продолжаются поисково-разведочные работы на новом месторождении.