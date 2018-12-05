ВЕНА, 5 дек /ПРАЙМ/. Президент "Лукойла" Вагит Алекперов и министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан обсудили вопрос о компенсации добытой нефти на Блоке 10, сообщил Алекперов журналистам.

"Мы обсуждали вопрос о ранней нефти по Блоку 10. Мы решили, что в нашем контракте есть определенный уровень добычи, после которого идет компенсация. Рассмотреть детали этого контракта и возможность (того — ред.), как это будет работать", — сказал Алекперов.

"Мы с министром обсудили вопрос, связанный с тендерными процедурами. Он обещал сократить проведение тендерных процедур, особенно для нашего месторождения "Западная Курна-2"", — отметил он.

"Лукойл" работает в Ираке на двух проектах: "Западная Курна-2" и "Блок 10", право на геологоразведку и последующую разработку которого получил совместно с японской Inpex в 2012 году. Доли в проекте распределены следующим образом: "Лукойл" — 60% (оператор), Inpex — 40%. Держателем контракта с иракской стороны является государственная South Oil Company. Сервисный контракт подписан на 25 лет с возможным продлением на пять лет.