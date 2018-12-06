ВЕНА, 6 дек /ПРАЙМ/. Иран не хочет вступать в министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, который отвечает за мониторинг венской сделки и выработку рекомендаций по ее корректировке, заявил журналистам министр нефти страны Бижан Зангане.

"Нет", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Комитет действовал вне своего мандата в течение всего года", — заявил Зангане, отметив, что не видит необходимости в существовании комитета.

"Они должны действовать в пределах своего мандата", — добавил он.

Ранее министр не раз выступал с критикой комитета, заявляя о его действиях сверх мандата. Членами комитета являются Саудовская Аравия, Россия, Оман, Алжир, Кувейт и Венесуэла.