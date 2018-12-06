МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. "Транснефть" планирует выставить "Роснефти" к возмещению убытки из-за простоя отвода от ВСТО на Комсомольский НПЗ, в настоящий момент они оцениваются в 1,5 миллиарда рублей, сообщил журналистам президент "Транснефти" Николай Токарев.

"Мы в апреле в соответствии с контрактными обязательствами выполнили все работы… Мы несем серьезные издержки, с мая по сегодня это примерно 1,5 миллиарда рублей — это прямой убыток "Транснефти" по причине того, что "Роснефть" до сих пор свои обязательства по контракту не выполнила и до сих пор их объекты не закончены… Конечно, мы будем выставлять претензии и требовать возмещения этих убытков от "Роснефти", — сказал Токарев.